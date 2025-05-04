بكرى: "قانون الإيجار القديم مثل كرة اللهب التي ألقيت بمجلس النواب"

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي القيت في حجر مجلس النواب".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع حول قانون الإيجار القديم بلجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية انحاز للمالك تحديدًا وقصرت مد الآجل إلى جيل واحد.

وأضاف "بكري"، أن المادة ٥ تناقض حكم الدستورية العليا وهي غير دستورية، وليس بها نظرة اجتماعية ولا اقتصادية، ومادة 2 على أي أساس تم تحديد النسب، فالمادة مناقضة لمبدأ المساواة، ولم يتم التفرقة بين من يسكن في شبرا ومن يسكن في مصر الجديدة.

أما المادة التي تحدثت، أنه خلال ٥ سنوات سيتم الطرد أو اللجوء للمحكمة المختصة، التي لن تفيد بشيء لأنه سيتم الطرد في النهاية، أو الدخول في صراع مع المالك، وهو بذلك بمثابة إثارة فتنة في البلد.

وانفعل "بكري"، في ختام كلمته قائلًا: "انتوا بتلعبوا علينا.. الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد!!، لن نسمح إلا بقانون صدور قانون متوازي، ورئيس الوزارء قال إن البرلمان لديه صلاحية أن يعدل فيما يراه بالقانون"