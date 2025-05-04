"المحامين" تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية

كتب- عمرو صالح:

طالبت نقابة المحاميين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية والتي لاقت رفضًا شديدًا من جانب المحاميين.

وناشدت النقابة في بيان لها منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية .

وعقدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، اليوم الأحد الموافق مؤتمرًا صحفيًا بشأن عرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، بفرضهم على المواطنين رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

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