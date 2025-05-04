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الإيجار القديم.. ممثل الحكومة: لدينا 26 حكما بعدم الدستورية

02:25 م الأحد 04 مايو 2025

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية في مجلس

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كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.


وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

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المستشار محمود فوزي الإيجار القديم ممثل الحكومة
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