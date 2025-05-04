كتب: أحمد الجندي

تزايدت عمليات البحث من قِبل الطلاب وأولياء الأمور حول رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم وسيلة إلكترونية رسمية لمعرفة بيانات الجلوس ومقار اللجان بسهولة تامة، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

الاستعلام الإلكتروني لأرقام الجلوس

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع إلكتروني مخصص، يتيح للطلاب استخراج رقم الجلوس فور تفعيله رسميًا، ويتم الدخول عليه باستخدام البريد المدرسي الموحد، مما يضمن خصوصية المعلومات وسهولة الاستخدام.

خطوات استخدام رابط الاستعلام

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي معرفة بياناتهم من خلال رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المنظمة، وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط: هنا

تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

الضغط على خيار "الاستعلام عن رقم الجلوس".

إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق لظهور رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

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