قرار مهم من الصحة لتنظيم العلاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، قرارًا بشأن حوكمة إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

ونص القرار الذي حصل عليه مصراوي، وموجه إلى مديريات الشؤون الصحية وقطاعات وزارة الصحة، على ضرورة التنبيه على المستشفيات بعدم إرسال أي تقارير لجان ثلاثية مرفقاً بها الأبحاث المؤيدة للتشخيص إلا من خلال الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ما عدا اللجان الثلاثية ومؤيداتها التي يتم طلبها للعرض على اللجان العليا المتخصصة.

وأوضح القرار أن ذلك يأتي نظرًا لما تلاحظ في الفترة الأخيرة بتكرار إرسال تقارير اللجان الثلاثية مع المرضى أو ذويهم أو مندوبي المستشفيات دون طلبها من اللجان العليا المتخصصة بالمجالس الطبية.

اقرأ أيضاً:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد ارتفاع الحرارة

اليوم.. النواب يبدأ مناقشات موسعة بشأن قانون الإيجار القديم

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني