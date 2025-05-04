منذ 80 عامًا.. اللواء سمير فرج: مصر تدير وتسيطر على جزيرتي تيران وصنافير - (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الشائعة التي خرجت من أحد المواقع الإخوانية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير تستهدف الوقيعة بين الشعبين المصري والسعودي في ظل العلاقات المميزة والرائعة بينهما.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر مازالت موجود ومسيطرة على الجزيرتين منذ عقود من نحو 80 عامًا، ولم تطلب السعودية أي تغيير في هذا الوضع.

وواصل: "الرئيس السيسي هو الوحيد الذي قال للولايات المتحدة لا، لقد رفض التهجير واعتذر عن الزيارة إلى الولايات المتحدة ثم رفض مرور السفن الحربية والمدنية مجانا في قناة السويس".