مصادر لمصراوي: تشغيل الأتوبيس الترددي BRT بركاب غدًا

كتب- محمد نصار:

قالت 3 مصادر مطلعة بوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، إن بداية التشغيل الفعلي بركاب للأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، غدًا الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

وقالت 2 من المصادر الثلاثة، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أنه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيُجري زيارة إلى المشروع غدًا بنسبة كبيرة لمتابعة انطلاق التشغيل الرسمي أمام الركاب.

وأضافت المصادر، أن المرحلة الأولى من للمشروع تشمل 14 محطة من أكاديمية الشرطة حتى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وأوضحت المصادر، أن سيتم حظر سير سيارات الميكروباص في المسافة التي سيتم تشغيلها غدًا.

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