طلب إحاطة عاجل ضد "الأرصاد الجوية" بسبب سيول الإسكندرية

كتب- نشأت علي:



تقدّم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى هيئة الأرصاد الجوية، على خلفية القصور في التحذيرات الجوية التي سبقت موجة السيول التي ضربت محافظة الإسكندرية فجر اليوم، وتسببت في أضرار مادية وفزع بين المواطنين.



وأوضح "السادات" في طلبه أن الهيئة لم تصدر تحذيرات كافية أو واضحة سواء للمواطنين أو للجهات التنفيذية، رغم شدة الحالة الجوية التي شهدت أمطارًا غزيرة وتساقط ثلوج ورياحًا عاتية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خللًا في منظومة الإنذار المبكر ويتطلب مراجعة عاجلة.



وشدد النائب على ضرورة تحديث وتطوير منظومة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن الهيئة بحاجة إلى تعزيز قدراتها الفنية والتقنية لمواكبة التغيرات المناخية المفاجئة التي أصبحت سمة الطقس في مصر خلال السنوات الأخيرة.



ودعا "السادات" إلى تزويد الهيئة بأجهزة رصد حديثة وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق دورات تدريبية مستمرة للعاملين بها، والتعاون مع الخبرات الدولية المتقدمة في مجال التنبؤات المناخية، وتفعيل خطط الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي موجات مناخية قاسية مستقبلًا، لا سيما في المدن الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر.



وأكد أن سلامة المواطنين والمنشآت تتطلب جاهزية تامة من الجهات المختصة، داعيًا إلى تقييم أداء هيئة الأرصاد بشكل دوري، بما يضمن الشفافية والدقة في نشر البيانات والتحذيرات الجوية.



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