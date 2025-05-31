كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تلقت بلاغات بوجود أعطال فردية لبعض المواطنين، بلغت 21 عطلًا طارئًا بالصواعد الموجودة بالعقارات التي هطلت عليها السيول الغزيرة منذ مساء أمس الجمعة؛ مما تسبب في حدوث أعطال طارئة وانقطاع التيار عن بعض الوحدات السكنية.

وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن المحافظة بالمناطق التابعة لها تشهد انتظامًا واستقرارًا في التيار الكهربائي، موضحًا أنه هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لانتظام واستقرار التغذية الكهربائية، مع تأكيد وجود فرق فنية بنطاق القطاعات التابعة للشركة؛ للتدخل حال حدوث أي أعطال أو انقطاعات، مع تأكيد وجود تنسيق متبادل بين الشركة ومحافظة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بأنه تم تلقي ٢١ بلاغًا متعلقة بحدوث عطل فني فردي منخفض، نتيجة تأثر بعد الأعمدة التابعة لصواعد العقارات.

اقرأ أيضًا:

تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على الإعصار.. والخسائر لا تذكر

تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل