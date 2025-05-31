وزير الري يتابع منظومة المياه بالمنيا وبني سويف

كتب- محمد نصار:



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أوضاع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وذلك في ظل فترة أقصى الاحتياجات المائية، وحرصًا على ضمان تلبية احتياجات مياه الري والشرب بالمحافظتين خلال الموسم الصيفي.



وأكد الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، ضرورة التزام الإدارات العامة لري بني سويف وشرق وغرب المنيا بالحصص المائية المحددة، مع تطبيق نظام المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، بما يسهم في ضمان توزيع المياه بعدالة وكفاءة.



وشدد على مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف، وصيانة وتجديد بوابات أفمام الترع والحجوزات، وتأهيل محطات الرفع، وذلك لتحسين حالة الري وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.



كما أكد أهمية التعامل مع أي طلبات إضافية لاستخدامات مياه الشرب أو الري، في إطار نفس الحصة المائية المعتمدة دون تجاوز.



وفيما يتعلق بالمخالفات، وجّه الوزير، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة، وإزالة فتحات الري غير القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحليات، إلى جانب قيام قطاع تطوير الري بتحرير محاضر للمخالفات، خاصة الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة للضوابط المعمول بها.



كما شدد الدكتور سويلم، على أهمية دعم روابط مستخدمي المياه وتوسيع نطاقها، لما لها من دور فعال في تعزيز استخدام نظم الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق التنسيق بين المزارعين وإدارات الري لضمان الالتزام بجداول المناوبات المحددة.



وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي بني سويف والمنيا بالتنسيق العاجل مع شركات مياه الشرب لتركيب عدادات دقيقة على مآخذ محطات الشرب التي تعتمد على مياه النيل وشبكات الترع، بما يتيح قياس كميات المياه المسحوبة فعليًا، وتدقيق حسابات الميزان المائي بالمحافظتين بشكل دقيق وفعال.



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