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عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض

06:08 م الجمعة 30 مايو 2025

الشيخ أحمد الفرماوي

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كتب- حسن مرسي:
وجّه الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، دعوة للمسلمين إلى اغتنام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لما تحمله من فضل عظيم ونفحات إيمانية لا تتكرر، مؤكدًا أنها من أفضل أيام العام التي أقسم الله بها في كتابه الكريم.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة وذكر، مشددًا على أن "كل لحظة فيها كنز لا يُعوّض"، لما تحمله من أبواب مفتوحة للرحمة والمغفرة.

واستشهد الفرماوي بحديث النبي محمد: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، في إشارة واضحة إلى عِظَم مكانة هذه الأيام عند الله تعالى، وفضل الأعمال فيها مقارنة بسواها من أيام السنة.

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أحمد الفرماوي عشر ذي الحجة
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