حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد

(أ ش أ):

نظمت الأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا موسعًا بمحافظة بورسعيد تحت عنوان "انطلاق بلا حدود من بورسعيد".

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمشاركة الدكتور ياسر عبدالمقصود أمين ريادة الأعمال المركزية وعدد من أعضائها، والحسيني أبو قمر أمين حزب الجبهة الوطنية ببورسعيد، وعدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشخصيات العامة، ونماذج ناجحة من رواد الأعمال في خطوة نوعية جديدة نحو تمكين الشباب وتوسيع آفاق ريادة الأعمال في مصر.

وألقى الدكتور ياسر عبد المقصود، أمين الأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، كلمة أكد فيها أن الحزب ينظر لريادة الأعمال باعتبارها أداة حقيقية للتمكين المجتمعي والاقتصادي، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون حديث مع وزارة الشباب والرياضة، يهدف إلى نشر برامج ريادة الأعمال في مراكز الشباب بمختلف المحافظات، لتكون هذه المبادرة نقطة انطلاق جديدة لدعم كل شاب يمتلك فكرة واعدة وطموحًا حقيقيًا.

وأشار عبدالمقصود إلى أن حزب الجبهة الوطنية من خلال هذا المؤتمر يؤكد التزامه المستمر بتبني رؤية متكاملة تستهدف تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة لهم، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، في شراكة مستدامة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

من جانبه، أعرب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث النوعي، مؤكدًا أن تمكين الشباب اقتصاديًا ومعرفيًا يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة، ومشيدًا باختيار بورسعيد كنقطة انطلاق لهذا المؤتمر لما تتمتع به من مقومات بشرية واقتصادية واعدة، ودورها الريادي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما توجه المحافظ بالشكر إلى حزب الجبهة الوطنية على هذه المبادرة، مشيدًا بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكدًا أن الأحزاب السياسية لم تعد فقط منصات للعمل السياسي، بل أصبحت شركاء حقيقيين في التنمية وتمكين الشباب.

وشهد المؤتمر جلسة نقاشية متميزة جمعت عددًا من النماذج الشبابية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، وهم: الشيخ د. فؤاد لوكسر – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Thinktank Consulting، محمد سري مستشار قانوني وتجاري، أحمد عثمان الرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ورئيس GEN Egypt، د. هبة العشري مديرة مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية وذلك بهدف تبادل الخبرات وتحفيز رواد الأعمال على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم أدارتها الإعلامية ياسمين سيف، عضو أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية.