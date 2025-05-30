رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن

كتب- حسن مرسي:

قال إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إن الجهاز يضم حالياً ما بين 500 إلى 550 موظفاً على مستوى الجمهورية، لخدمة نحو 110 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل الإدارات المساعدة كـ"تكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية، والإدارية".

وأشار السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، إلى وجود "خطط لزيادة عدد العاملين، بالتوازي مع توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل العمل".

وبيّن أن "المحقق أصبح يتعامل مع ما يقرب من 500 شكوى شهريًا، يجري الرد عليها إلكترونيًا من قِبل الشركات المشكو في حقها".

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء افتتح اليوم "مركزاً تدريبياً جديداً للجهاز يخدم ثلاثة أهداف رئيسية".

وأضاف أن الهدف الأول هو "التدريب المستمر للمحققين في جميع فروع الجهاز بالجمهورية، حيث يتم إطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه العمل، في إطار تبادل الخبرات ورفع الكفاءة".

وأوضح السجيني أن الهدف الثاني يتعلق بـ"الدور المجتمعي للجهاز"، من خلال "التعاون مع الجامعات المصرية، حيث يتم استقبال الطلاب المتدربين خلال فترة الصيف، لتعريفهم ببيئة العمل الواقعية، التي تختلف عن الدراسة الأكاديمية".

أما الهدف الثالث، فبين السجيني أنه يتمثل في "دعم دور جهاز حماية المستهلك المصري كجهة رائدة في المنطقة، من خلال التعاون مع الأجهزة النظيرة في الدول العربية والأفريقية، عبر تقديم الدورات التدريبية ونقل الخبرات المصرية، باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة للدولة".