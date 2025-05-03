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مدبولي يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

08:27 م السبت 03 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار ليبرفيل عاصمة الجابون، عائدًا للقاهرة، بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، وذلك نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور السفيرة/ ريهام عمار، سفيرة مصر في الجابون.

وكان في وداع رئيس الوزراء عند المغادرة / ريجيس أونانغا ندياي، وزير خارجية جمهورية الجابون.

وشهد حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما حضور ومشاركة عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

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الجابون مصطفى مدبولي بريس نجيما
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