إعلان

عبدالمحسن سلامة بعد خسارة انتخابات "الصحفيين": كان لدي طموحات كبيرة

05:08 م السبت 03 مايو 2025

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

توجه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على مقعد النقيب في الانتخابات الأخيرة، بالشكر والتقدير للصحفيين، قائلًا: كنتم إخوة أعزاء وستظلون كذلك، وبحترم جدًا كل الجهود التي بُذلت وقدر الله ما شاء فعل.

وأضاف سلامة، خلال رسالة صوتية موجهة للصحفيين: خلينا نستوعب الأمور بهدوء وأكيد في ملاحظات وأكيد في أخطاء، لكن الحقيقة تعلمون أنني بذلت جهدًا كبيرًا وكان عندي طموحات كبيرة للزملاء في نقابة الصحفيين.

وتابع عبدالمحسن سلامة: "الانتخابات قبل أن تبدأ للأسف شابها بعض حملات التشكيك والهجوم على المؤيدين، ثم التشكيك في البرامج، وللأسف وقع البعض في شرك الخداع، وتأثروا بهذه الدعايات السلبية السوداء"- على حد وصفه.

وواصل: بغض النظر، عن ما حدث في الانتخابات، أنا بشكر كل زميل وقف وسندني وبذل جهد معايا.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابات

بعد إعلان النتيجة.. الفائزون الستة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين

قرارات مهمة في اجتماع "الرعاية الصحية" لدعم الأطباء والعاملين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقيب الصحفيين انتخابات الصحفيين عبدالمحسن سلامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يُشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

إعلان

إعلان