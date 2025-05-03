عبدالمحسن سلامة بعد خسارة انتخابات "الصحفيين": كان لدي طموحات كبيرة

كتب- محمد عبدالناصر:

توجه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على مقعد النقيب في الانتخابات الأخيرة، بالشكر والتقدير للصحفيين، قائلًا: كنتم إخوة أعزاء وستظلون كذلك، وبحترم جدًا كل الجهود التي بُذلت وقدر الله ما شاء فعل.

وأضاف سلامة، خلال رسالة صوتية موجهة للصحفيين: خلينا نستوعب الأمور بهدوء وأكيد في ملاحظات وأكيد في أخطاء، لكن الحقيقة تعلمون أنني بذلت جهدًا كبيرًا وكان عندي طموحات كبيرة للزملاء في نقابة الصحفيين.

وتابع عبدالمحسن سلامة: "الانتخابات قبل أن تبدأ للأسف شابها بعض حملات التشكيك والهجوم على المؤيدين، ثم التشكيك في البرامج، وللأسف وقع البعض في شرك الخداع، وتأثروا بهذه الدعايات السلبية السوداء"- على حد وصفه.

وواصل: بغض النظر، عن ما حدث في الانتخابات، أنا بشكر كل زميل وقف وسندني وبذل جهد معايا.

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