وزير الثقافة يشارك في صياغة "إعلان الحوار الإعلامي العالمي" بمومباي

كتب- محمد شاكر:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، في أعمال القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية (WAVES 2025)، التي استضافتها مدينة مومباي الهندية بمشاركة وزراء الثقافة والإعلام وصنّاع القرار والمبدعين من أكثر من 100 دولة.

وخلال القمة، شارك الوزير في صياغة "إعلان الحوار الإعلامي العالمي"، الذي أقرّه المشاركون باعتباره خارطة طريق طموحة نحو نظام إبداعي أكثر عدلًا وشمولًا، يقوم على القيم المشتركة والتعاون الثقافي بين الشعوب.

وأكد الدكتور هنو أن مصر دعمت الإعلان انطلاقًا من أولوياتها الثقافية الراسخة، والتي تضع في صدارة اهتماماتها حماية التراث، وتمكين الإبداع، وتكريس الفن كأداة إنسانية وتنموية، مشددًا على أن المشاركة المصرية تأتي استكمالًا لدورها الريادي في تعزيز الثقافة كقوة ناعمة على الساحة الدولية.

وشدد الإعلان على أهمية العمل الجماعي لبناء منظومة إعلامية وإبداعية تلبي تطلعات الشعوب، وتعزز التفاهم والاحترام المتبادل، مع دعم التنوع الثقافي واللغوي وحماية التراث وتعزيز المعرفة المحلية ضمن السوق الإعلامية العالمية.

كما أشار الإعلان إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام والترفيه، مع التأكيد على ضرورة وضع أطر أخلاقية لاستخدامها تضمن الشفافية وتحد من التحيز في صناعة المحتوى.

واختتم الإعلان بالتأكيد على أن الإعلام والترفيه يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية والانسجام، داعيًا إلى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في الإنتاج الإبداعي، ومؤكدًا الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وبناء شراكات دولية تسهم في السلام والازدهار.

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