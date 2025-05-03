أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، إن صورًا حديثة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وأضافت أن من المتوقع أن تمتد الأمطار مساءً إلى المناطق الداخلية (الوجه البحري - مدن القناة - القاهرة الكبرى) ولكن تكون أقل حدة.

وأكدت الهيئة، أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن الطقس خلال الفترة الحالية: معتدل خلال فترة النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية، معتدل خلال فترة الليل، بارد في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

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