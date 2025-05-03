نقيب الأطباء يهنئ خالد البلشي بفوزه نقيبًا للصحفيين

كتب- أحمد جمعة:

تقدّم الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ومجلس النقابة العامة، بخالص التهنئة إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي بمناسبة فوزه بثقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وانتخابه نقيبًا للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي.

وقال "عبد الحي"، في بيان اليوم، إن هذه الثقة الواسعة تعبّر عن تقدير الصحفيين لدور البلشي خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الوطنية والنقابية في المرحلة المقبلة.

وأعرب نقيب الأطباء، عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا مثمرًا بين نقابتي الأطباء والصحفيين في ما يخدم المهنة والوطن، مؤكدًا أن التحديات المشتركة تستدعي تضافر الجهود، وتعميق الشراكة بين النقابات المهنية.

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