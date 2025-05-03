قد تبدأ خلال ساعات.. تفاصيل وموعد مناقشة تعديلات الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد مناقشة تعديلات قوانين الإيجار القديم والتي تقدمت بها الحكومة للبرلمان نهائي الأسبوع الماضي.

وقال "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إنه قد تبدأ المناقشات اعتبارًا من غدٍ الأحد أو الاثنين المقبل لسرعة التعامل مع هذا الملف الحيوي.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المناقشات ستشمل ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقضية وعلى رأسها الملاك والمستأجرين، وكذلك الجهات الحكومية التي لها صلة بهذا الملف، ومنها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مجلس النواب ملزم بتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان في ضوء وفق المهلة المنصوص عليها في حكم المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر الماضي.

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