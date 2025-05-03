فرصة أخيرة لغير صارفي الدعم الإضافي على البطاقة التموينية

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا حتى نهاية شهر مايو 2025، بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم التموينية عن شهرَي مارس وأبريل.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واستمرار دعم الفئات المستحقة؛ حيث يتم صرف المنحة الإضافية من خلال بطاقات التموين بحد أقصى 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد.

وتتيح الوزارة أكثر من 30 سلعة متنوعة ضمن المنحة، مع حرية اختيار السلع حسب احتياجات كل أسرة.

وتشمل السلع الأساسية السكر والزيت الحر؛ حيث يتم صرف حتى 2 كجم سكر وزجاجة زيت للبطاقات الفردية، وحتى 4 كجم سكر و2 زجاجة زيت للبطاقات الأكبر، إلى جانب إمكانية استكمال باقي الدعم عبر الحصول على سلع حرة أخرى.

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