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أحمد كريمة: عقود الإيجار "مجهولة المدة" باطلة شرعًا

11:27 م الخميس 29 مايو 2025

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن "عقود الإيجار التي تُبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تُعد باطلة شرعًا".

خلال تصريحاته لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أرجع كريمة هذا البطلان إلى أنها "تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء".

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن هذا الحكم الشرعي "يشمل جميع عقود الإيجار سواء للمساكن أو الدكاكين أو الأراضي الزراعية".

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن "عدم وضوح مدة العقد يفتح الباب لعدم الاستقرار القانوني والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع "يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك العقود وتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة".

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