موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع العام والخاص

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2025.

وأوضح المصدر، لمصراوي، إن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص سيكون بدءًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.

وأشار المصدر إلى أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في إجازة عيد الأضحى 2025، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وشدد على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.