أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ن يسود غدًا طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من اقصى السواحل الشمالية الغربية وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.







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