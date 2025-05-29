قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها لمهربي المخدرات -(فيديو)

كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضربة قوية لمهربي المواد المخدرة ومروجيها حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضروات عثر بداخلها على عدد 6047 لفافة هيدرو بإجمالي وزن 6123 كجم ، وعدد 66147 قطعة حشيش بإجمالي وزن 6614 كجم مخبأين داخل العربة والتي كانت معدة لإغراق المجتمع المصري بسمومها، حيث تم اكتشافها بواسطة أطقم التفتيش باستخدام أحدث أجهزة الكشف عن المهربات بجهة نفق الشهيد أحمد حمدى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليار ومائتي مليون جنيه تقريباً.

وتم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.