انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية.. ومصدر: لا شكاوى

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أنهى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر الخميس، أول أيام امتحانات الدور الأول، بعد أداء مادتي القرآن الكريم والفقه.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية من غرفة العمليات بقطاع المعاهد، وأكد أن أوراق الأسئلة تم توزيعها في وقتها.

فيما كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أنه غرفة عمليات الشهادة الثانوية لم تتلق أي شكاوى من جميع اللجان على مستوى الجمهورية بِشأن امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن أسئلة امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكاوى من الطلاب بخصوص احتواء الأسئلة على أي جزئيات غامضة أو من نقاط من خارج المنهج.

ونوه المصدر، إلى أن غرفة عمليات الشهادة الثانوية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مشكلات تحدث داخل اللجان، وتعمل على تذليل أي صعوبات تواجه العملية الامتحانية.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، السبت المقبل، أول أيام الامتحانات بمادتي القرآن والحديث.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أدائهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

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