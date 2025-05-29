رئيس هيئة الدواء يلتقي وفد "سانوفي" لبحث توطين الصناعة الدوائية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من شركة سانوفي العالمية بمقر الهيئة بالمنصورية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية لتطوير صناعة الدواء في مصر، وعلى رأسها سياسات التوطين وضمان توافر الأدوية الاستراتيجية.

ضم الوفد، الدكتور أدريان ديلامار ديبوتفيل، رئيس مجلس إدارة سانوفي بمصر وإفريقيا، والدكتور ماجد سيد، مدير إدارة إفريقيا للعلاقات الحكومية والنفاذ إلى الأسواق.

وتناول اللقاء مناقشة وضع منتجات وأعمال الشركة في السوق المصري، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة، واستعراض نتائج اجتماع مسؤولي "سانوفي" مع رئيس مجلس الوزراء، ودعم ملفات الصناعات الدوائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز الشراكة لتحقيق التوازن بين إتاحة الأدوية الحيوية وضمان استدامة توفرها للمواطن المصري، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم جهود الاستدامة.

كما جددت الهيئة، التزامها بدعم الابتكار الدوائي وتبني آليات مرنة للنفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار

أحمد موسى: مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية