كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نتحرك وفقًا لقيمة تكلفة الكهرباء، ونراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وموعد إعلان الزيادة يتم إعلانه للجميع ولا يتم التحريك فجأة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه توجد زيادة سنوية في المرافق الأساسية للكهرباء نفسها، قائلًا:"يتم دراسة الزيادة على مرافق الكهرباء بعناية ويؤخد في الاعتبار مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وبناء على ذلك يتم تحديد نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء".

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