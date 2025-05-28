كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، مؤكدًا أن الحكومة عرضت على الجانب الأمريكي مقترحًا مماثلًا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في عدد من القطاعات الحيوية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة المصرية عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية فرصًا استثمارية متنوعة، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو في مواقع أخرى يمكن أن تكون مناسبة لتوجهات الشركات الأمريكية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة تمتلك ميزة تنافسية قوية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى أن المحادثات مع الجانب الأمريكي شملت قطاعات مثل الاتصالات، الأدوية، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، لافتًا إلى أن هذه المجالات تمثل أولوية في التعاون المستقبلي.

وأكد مدبولي أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك الفرص الاستثمارية، وأن المناقشات مع الوفد الأمريكي جاءت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع كبرى الاقتصادات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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