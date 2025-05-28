مجلس الوزراء ينعي اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

كتب - محمد سامي:

نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء تميزت بالإخلاص والعمل الوطني الجاد.

وأكد مجلس الوزراء أن اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ بذل جهودا كبيرة خلال مسيرة حياته، ومناصبه التي تقلدها، وخاصة في أثناء شغله حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.