كتب – أحمد الجندي:

تلقت نقابة المهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية بغرب الجيزة بشأن واقعة اعتداء طالبة على المعلمة سوزان ياقوت إبراهيم، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفور تلقي البلاغ، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام صلاح، رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة، بمتابعة الواقعة وتقديم الدعم اللازم للمعلمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالحادث برقم 7645، لحفظ حقوق المعلمة ورد اعتبارها.

وقال الزناتي إن نقابة المعلمين ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على تضامن النقابة الكامل مع الزميلة سوزان، والتزامها باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها ومحاسبة المتسببين.

وأوضحت المعلمة سوزان ياقوت أنها كانت تؤدي مهامها داخل إحدى لجان الامتحانات، برفقة زميلتها سماح رضا، حين فوجئتا بمحاولة طالبة اقتحام اللجنة بالقوة، رغم أنها كانت قد أنهت امتحانها وغادرت.

وعند محاولة منعها حفاظًا على سير الامتحانات ونظام اللجنة، قامت الطالبة بسب المعلمتين بألفاظ خارجة، ثم اعتدت على المعلمة سوزان بضربها على وجهها وركلها أمام عدد من الزملاء والطالبات.

وأكدت المعلمة أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا عليها، خاصة وأنها تعمل في المهنة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتتمتع بسجل مهني نزيه ومشهود له بالكفاءة.

كما أعربت عن استيائها من إدارة المدرسة بعد السماح للطالبة ووالدتها بمغادرة المدرسة قبل حضور الشرطة، رغم طلبها الواضح بانتظار الجهات الأمنية لحمايتها واتخاذ اللازم قانونًا.

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