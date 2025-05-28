كتب – محمد صلاح:

اعتمدت الجمعية العامة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، موازنة الشركة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة، المحاسب وكيل وزارة القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، وعدد من المسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

استعرض رئيس الشركة أبرز ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد، والتي تضمنت معدلات استهلاك الوقود، وكميات الطاقة المولدة والمباعة والمستهلكة، إلى جانب استعراض إنجازات الشركة خلال الفترات الماضية.

وذكرت الموازنة أن القدرة الاسمية للشركة تبلغ 8,959 ميجاوات، في حين بلغت القدرة الفعلية 8,899 ميجاوات.

وتستهدف الشركة إنتاج 34.629 مليون كيلواط ساعة من الطاقة المولدة، وبيع 33.398 مليون كيلواط ساعة.

كما تستهدف الشركة نسبة استهلاك ذاتي تبلغ 3.55%، مماثلة لنسبة العام المالي 2023/2024، مع معدل استهلاك وقود مستهدف يبلغ 188.76 جم/كيلوواط ساعة، بانخفاض 4.23 جم/كيلوواط ساعة، أي بنسبة 2.19% مقارنة بالعام الجاري.

وفي إطار خطط التطوير، تستهدف الشركة تنفيذ استثمارات بقيمة 193 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ برامج صيانة لمشروعاتها.