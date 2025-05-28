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الصحة تكشف مدة صلاحية شهادة فحص المقبلين على الزواج

07:00 ص الأربعاء 28 مايو 2025

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

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كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، تكون صالحة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ إصدارها.

وشددت الوزارة، في منشور توعوي، على أنه في حال مرور أكثر من 6 أشهر على إصدار الشهادة دون إتمام الزواج، يتوجب على الطرفين إعادة الفحص مرة أخرى، مع دفع الرسوم المقررة مجددًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على ضمان دقة البيانات الطبية، وصحة وسلامة المقبلين على الزواج، بما يسهم في بناء أسر آمنة صحيًا ومجتمعيًا.

للمزيد من المعلومات، خصصت الوزارة الخط الساخن 15335 لتلقي الاستفسارات.

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