كتبت - داليا الظنيني:

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بضرورة فتح باب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، على غرار القطاعات الحيوية الأخرى التي أعلن الوزير عن فتح باب التعيين بها خلال جلسات مجلس النواب.

وخلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قال موسى: "لدينا زملاء مؤقتون يعملون في المؤسسات الصحفية القومية، والتوقف عن التعيينات مستمر منذ عام 2018".

وأعرب عن أمله في استثناء هذا القطاع الحيوي وفتح الباب أمام هؤلاء الزملاء لتثبيتهم.

وأكد موسى على أهمية ضخ دماء وأفكار جديدة في المؤسسات الصحفية القومية من خلال تعيين العاملين المؤقتين، قائلاً: "طالما تم فتح باب التعيينات في قطاعات حيوية أخرى، فمن المنطقي أن يشمل ذلك المؤسسات القومية".

وشدد على استحقاق الصحفيين المؤقتين للتثبيت، فهم يقومون بواجبهم ويغطون ورديات العمل، في حين تشهد المؤسسات خروج أعداد كبيرة للمعاشات، مما يستدعي تعيين بدلاء عنهم.

وأشار إلى أن هؤلاء المؤقتين يعملون لسنوات طويلة. وأوضح موسى أنه لم يتطرق لهذا الملف من قبل، لكن تصريح وزير المالية بفتح باب التعيينات في القطاعات الحيوية دفعه للمطالبة بإدراج المؤسسات القومية ضمن هذه القطاعات.

واختتم موسى بأن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يمتلك قوائم بأسماء الصحفيين المؤقتين في جميع المؤسسات القومية، والذين لم يتم تعيينهم حتى الآن.