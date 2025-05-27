وزارة الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي ITB China بشنغهاي

كتب - محمد شاكر:

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي ITB China، الذي انطلقت فعالياته، اليوم، بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وتستمر حتى 29 مايو الجاري.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية المشاركة في المعارض السياحية الدولية بالأسواق السياحية المختلفة، ولا سيما المستهدفة، بما يساهم في الترويج بصورة أكبر للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة والمختلفة، كما تُعد فرصة للقاء متخذي القرار ومنظمي الرحلات ومسؤولي السياحة من مختلف الدول، وتعزيز علاقات التعاون السياحي بين مصر وهذه الدول، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي بالمقصد المصري وتنويع الأسواق السياحية.

وقد افتتح الجناح المصري القنصل محمد رسلان، قنصل مصر بشنغهاي، والمهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور المهندس عبد الحليم يحيى، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة بسمة عزت، مسؤول ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى حرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض السياحي الهام، ولا سيما أن السوق الصيني يُعد أحد الأسواق السياحية المستهدفة، حيث شهدت أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري زيادة بنسبة أكثر من 60% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، لافتًا إلى أن المعرض يُعد فرصة للعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الصينية إلى مصر، وإلقاء الضوء على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة بها، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة وجهود الدولة المصرية لتطويرها والنهوض بها، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات السوق الصيني ومتطلبات السائح الصيني.

كما أشار إلى حرص وزارة السياحة والآثار خلال المشاركة في المعرض على الترويج للمتحف المصري الكبير وافتتاحه المرتقب، من خلال نشر إعلان عنه عبارة عن صفحة كاملة في كتالوج المعرض، الذي يتم توزيعه على كافة المشاركين، والإعلان عنه على المنصة الإلكترونية للمعرض، بالإضافة إلى حجز مساحة إعلانية توضع عند مدخل المعرض.

وخلال اليوم الأول للمعرض، شارك المهندس أحمد يوسف في فعالية بعنوان C-Talks، والتي تتضمن جلسات نقاشية تجمع الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين من وكالات السفر الرائدة في الصين مع متخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الفرص والاستراتيجيات الخاصة بسوق السفر الصيني.

كما عقد عدة لقاءات مهنية، منها مع مسؤولي منصة Ctrip، أكبر منصة خدمات سفر صينية تعمل بعدة لغات، وممثلي عدد من شركات التسويق الكبرى بالسوق الصيني، والشركات المتخصصة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تواكب التحول الرقمي في المجال السياحي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الصيني، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي عدد من شركات الطيران الكبرى لمناقشة آليات التعاون المشترك لجذب مزيد من السياحة الصينية الوافدة إلى المقصد المصري.

كما عقد عددًا من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي مجموعة من أهم وسائل الإعلام الصينية، حيث تحدث عن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة في السوق الصيني، لافتًا إلى خطة الترويج للمقصد المصري بالسوق الصيني من خلال مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية الصينية الشهيرة، وذلك باستخدام أنواع مختلفة من الإعلانات لتحقيق الوصول للفئات المستهدفة، كما تم استخدام أدوات مختلفة لضمان الوصول لجمهور واسع وتحقيق نتائج ملموسة، منها منصة WeChat ومنصة C-Trip، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ترويجية، منها الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 117 م²، ويضم 15 عارضًا يمثلون فنادق وشركات سياحة مصرية.

ويشارك في معرض ITB China أكثر من 700 عارض من ما يزيد على 90 دولة، وما يزيد على 1200 سائح صيني.

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