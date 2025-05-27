كتبت - داليا الظنيني:

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس إنه خاض مواجهة قوية مع الإعلامي الأمريكي جو روجان، حيث فند مزاعمه غير العلمية حول بناء الأهرامات، مشيرًا إلى أن الخلاف يعود إلى نحو سنتين عندما انتشرت ادعاءات بأن الأهرامات بُنيت قبل 200 عام فقط، وأن سكان "أطلانطس" هم من شيدوها.

وقال حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى إنّه تصدى لهذه الادعاءات بشراسة، رغم علاقة أصحابها القريبة بروجين، وأفحمهم بالأدلة العلمية القاطعة، مما أثار استياءهم من حدة أسلوبه في الرد.

وأضاف: "ما أحزنني حقًا هو تعليقات بعض المصريين الذين شككوا في حضارتنا، بينما أنا دافعت عنها بكل قوتي".

وتحدث حواس عن أن روجان كان يعتقد أن الأهرامات بنيت بواسطة السحرة، فرد عليه بأن السحرة موجودون بالفعل ولكنهم لم يبنوا الأهرامات، وأن روجان توقع مقابلة سهلة لكنه فوجئ بمواجهة علمية متينة.

وأكد أنه أبلغ روجان بأن كل الأدلة التي يطلبها موجودة في كتابه الذي صدر قبل خمس سنوات وحقق ملايين النسخ، مستغربًا كيف أُجريت المقابلة دون أن يطلع عليها.

وصرح حواس برفضه القاطع لادعاءات بناء الأهرامات بواسطة الفضائيين، وقال: "أنا مصري وأمثل وطني في الخارج، ولا يمكن أن أكون ضعيفًا أمام أي أجنبي. حزنت من تعليقات أبناء بلدي التي توحي بأنهم يفضلون هذه الأكاذيب".

وانتقد أسلوب روجان قائلاً: "لم يتحدث بطريقة علمية على الإطلاق، بينما جميع اكتشافاتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة".

وأشار إلى أن روجان أبدى رغبته في زيارة مصر، مؤكداً فخره باكتشاف مقابر بناة الأهرامات، ونشره أكثر من 250 ألف مقالة علمية وأكثر من 60 كتابًا بـ16 لغة.

وانتقد حواس مظاهر الحقد التي يعاني منها بعض المصريين تجاه رموز وطنية، مثل هجوم البعض على العالم الراحل أحمد زويل أو نجم كرة القدم محمد صلاح.

كما تحدث عن الجدل الذي أثارته مشاركته في حلقة اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست، مشيرًا إلى أن الحلقة شاهدها 193 مليون شخص، وأسهمت في وضع مصر على الخريطة العالمية.

وأشاد بدور وزارتي الخارجية والسياحة في استغلال محاضراته للترويج للسياحة المصرية، وكشف أنه أرسل خطابًا للرئيس عبد الفتاح السيسي يشرح فيه دوره في دعم المتحف المصري الكبير.

وأكد أن المتحف يضم كنوزًا فريدة لم تُعرض من قبل، وأن المصريين فخورون بهذا الصرح الثقافي الذي حقق رواجًا سياسيًا عالميًا.