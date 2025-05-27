"الجبهة الوطنية" يحذر من خطورة إغلاق قصور الثقافة: "منارات للإبداع"

كتب – محمد شاكر:

أعربت أمانة الثقافة والفنون بحزب الجبهة الوطنية، عن قلقها البالغ من قرار وزارة الثقافة إغلاق عدد من قصور الثقافة بالمحافظات لأسباب مختلفة.

وأعلنت الأمانة عن تضامنها مع جموع المثقفين في التحذير من خطر مثل هذه القرارات على الوعي الجمعي للمصريين وهويتهم وثقافتهم، خاصة أن قصور الثقافة هي منبع الفكر والفنون، ولها دور كبير في الحفاظ على تاريخ الثقافة المصرية المميز عبر العصور، ومواجهة كل ما هو متطرف من أفكار وسلوكيات.

وأكدت أمانة الثقافة والفنون، في بيان لها، على ضرورة قيام وزارة الثقافة بحل مشكلات قصور الثقافة المقترح إغلاقها، وإتاحة حوار مجتمعي يساهم في طرح حلول بديلة تسهم في دعمها وليس إغلاقها، خاصة أن قصور الثقافة ليست مجرد مبانٍ، بل هي منارات للإبداع والتنوير، وجسور تصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتُصدر الإلهام للأجيال، وتُوجه الطاقات الإبداعية للشباب نحو التنمية والتقدم، وإثراء القوة الناعمة للبلاد.

وشدد البيان على خطورة الاستمرار في قرار غلق قصور الثقافة، لما له من آثار سلبية، حيث سيؤدي إلى تقليص فرص الشباب والمبدعين في التعبير عن أنفسهم، وتنمية مهاراتهم، وتراجع مستوى الوعي الفكري، وإضعاف الهوية الوطنية.