وزير الري يتفقد 7 مواقع مائية بالدقهلية ويوجه بإنهاء الصيانة

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، زيارة تفقدية اليوم لمحافظة الدقهلية، شملت 7 مواقع للري والمنشآت المائية وأعمال تطهير الترع.

وبحسب بيان، كان في استقباله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الذي أعرب عن ترحيبه بالزيارة وحرص الوزارة على رفع كفاءة البنية المائية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير ترعة المنصورية بمركز ميت غمر، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطهيرات وفق البرنامج الزمني المعتمد، وترعة البزراري بمركز أجا، وأمر برفع نواتج التطهيرات خلال أسبوع، وترميم حجز كم 2.600، وإصلاح البوابات خلال أسبوعين، مع إعداد تقرير مفصل بما تم.

كما تفقد ترعة بحر طناح ومخراتها الفرعية (الزوات وميت سويد) بمركز دكرنس، ووجّه بسرعة رفع نواتج الحفر الخاصة بالحائط الساند من القطاع المائي قبل نهاية الأسبوع، ومحطة رفع الجنينة، حيث تابع أعمال الصيانة الجارية، وشدد على رفع المخلفات فورًا من أمام مص المحطة بالتنسيق مع المحليات.

وتفقد وزير الري كذلك، ترعة البحر الصغير عند الكيلو 29.500 و49.500 بمركز المنزلة، وطالب بإنهاء أعمال التطهيرات خلال 10 أيام كحد أقصى، ومبنى هندسة ري ميت سويد، ووجه بإعادة توزيع العمالة الزائدة بين هندسات الري المختلفة، وسرعة التعامل مع شكاوى المنتفعين على ترعتي المحمودية وميت سويد.

وأكد الدكتور سويلم، الالتزام الكامل بتنفيذ برامج تطهير الترع والمصارف وصيانة البوابات ومحطات الرفع في التوقيتات المحددة، والتعامل الفوري مع أي تقصير من قبل المقاولين، ومواصلة التنسيق مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لتطهير المساقي الخصوصية، وإزالة التعديات على المجاري المائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحليات.

كما وجه برفع القمامة والمخلفات من جسور المجاري المائية بالتنسيق مع المحافظة، وتقديم الدعم من أجهزة الري عند الحاجة، وشدد على أهمية المتابعة اليومية الميدانية من جانب مهندسي الري، لضمان كفاءة توزيع المياه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.

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