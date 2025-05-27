5 كليات بجامعة الوادي الجديد الأهلية بتنسيق 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2025 بإنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، لتكون ضمن الجامعات المدرجة بتنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وتضم الجامعة 5 كليات، هي:

- كلية الصيدلة

- كلية الطب البيطري

- كلية العلوم

- كلية الزراعة

- كلية اللغات والعلوم الإنسانية

ويأتي إنشاء الجامعة في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي من خلال الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تعيد استثمار عوائدها في تطوير البنية التحتية والبرامج التعليمية بما يعزز جودة التعليم ويؤهل الخريجين لسوق العمل.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قد أعلن خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة الوادي الجديد الأهلية، إلى جانب جامعات: السويس، دمنهور، القاهرة، عين شمس، سوهاج، كفر الشيخ، الفيوم، طنطا، الأقصر، دمياط، ومدينة السادات.

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