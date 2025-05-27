رئيس مجلس النواب يطرد النائب عبد العليم داود من القاعة - اعرف السبب

كتب- نشأت علي:

قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طرد النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس من القاعة الرئيسية للمجلس، وذلك بعدما تكرر خروج النائب عن اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وشهدت الجلسة، توجيه انتقادات من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للنائب بعد خروجه عن اللائحة أكثر من مرة أثناء الحديث خلال الجلسة العامة، الذي حاول الخروج عن موضوع الجلسة، قائلًا للحكومة: "متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارًا".

وأعلن رئيس المجلس، رفض خروج أي نائب في الحديث عن الموضوع المدرج على جدول الأعمال ويتم مناقشته، قائلًا: "اللائحة تطبق على الجميع وأنا أولكم".

كما قال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أثناء ذكر مبررات التعديل: "مصر بتدفع عمولات للبنوك في الخارج".

فيما قاطعه رئيس مجلس النواب، قائلًا: التزم بالحديث في التعديل المقدم بشأن مشروع قانون العلاوة، مطالبًا بفصل الصوت حال الخروج عن المقترح.

ورفض النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، استكمال الحديث.

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