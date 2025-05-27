القوات المسلحة تفتتح عددًا من المجمعات الخدمية بعد تطويرها

كتب- محمد سامي:

افتتح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، عددًا من المجمعات الخدمية بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

يأتي ذلك استكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة بكل منشآتها الخدمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وشملت الافتتاحات، فرع صن مول التوفيق بمحافظة القاهرة، وفرع جراند ماركت بمنطقة الرمل، وفرج صن مول مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية.

وشملت فعاليات الافتتاح عرضًا للأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، أعقبها جولة تفقدية داخل المجمعات الخدمية والتي تحظى بإقبال كبير خاصة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويقوم الجهاز بتقديم عروض وتخفيضات موسمية في جميع المناسبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حضر مراسم الافتتاح، اللواء أركان حرب حسن رأفت أحمد، مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومحافظ الإسكندرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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