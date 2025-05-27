كتب- محمد نصار:

نشر المركز الدولي للفك، قبل قليل، أول صورة لهلال شهر ذي الحجة من العالم الإسلامي.

وعلق المركز على الصورة قائلًا: هلال شهر ذو الحجة 1446هـ كما تم تصويره نهارًا قبل قليل من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وذلك وفق البيانات التالية:

- وقت التصوير: 27 مايو 2025.

- الساعة 11:00 صباحا بتوقيت الإمارات.

- بعد القمر عن الشمس: 5.5 درجة.

- عمر القمر: 5 ساعات و22 دقيقة.

وأوضح أن هذه الصورة نتيجة رصد علمي، ويبقى الإعلان الرسمي عن بداية الشهر من قبل الجهات المختصة بناءً على نتائج الرصد بعد غروب الشمس.

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