أحمد موسى يكشف عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري، اليوم الأحد، كانت "بالغة الأهمية"، مشيرًا إلى أن الرئيس ركز على محاور رئيسية تؤكد استقرار الأوضاع الداخلية في مصر وجاذبيتها للاستثمار.

أوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 1800 شركة أمريكية تعمل حاليًا في مصر، إلى جانب دخول شركات جديدة. وأكد أن هذه الدول "لا تدخل سوقًا إلا إذا كانت الأوضاع الداخلية مستقرة ومطمئنة بنسبة 100%".

وقال إن الأوضاع في مصر مستقرة "ولا توجد أي مخاوف بشأن الشأن الداخلي"، مؤكدًا أن "يوم 30 يونيو كان لحظة استعادة مصر لأبنائها"، كما تستعد البلاد لاحتفال كبير في الثالث من يوليو بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة، منها التطلع للتعاون مع ممثلي الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين، موضحًا أن مصر تطمح في أن تصبح "مركزًا صناعيًا ضخمًا للصناعات الأمريكية"، مؤكدًا أن البلاد "تتمتع باستقرار سياسي ومجتمعي ووعي شعبي كبير".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وصف الشعب المصري بأنه "تحمل صعوبات كثيرة"، مؤكدًا أن مصر "تنعم باستقرار سياسي منذ عام 2014 حتى اليوم، وأن المواطنين تحملوا قرارات اقتصادية قاسية بإرادتهم ووعيهم الكامل بأهمية هذه الإجراءات".