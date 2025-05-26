محافظ القاهرة يحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة، تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان - 15 مايو)، لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد محافظ القاهرة، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وأنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

وأكد صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وأضافت نعمة عارف، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، أنه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 67 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، إلى أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانًا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣، ٢٧٤٢٧٠٥٣، بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١.

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