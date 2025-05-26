التنمية المحلية تتابع ترتيبات مؤتمر "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود فؤاد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يُعقد المؤتمر خلال شهر يونيو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبشراكة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي "مصر الخير" و"الأورمان"، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن تحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تطوير ورفع كفاءة منازلهم في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتوازي مع استكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق في تلك القرى.

وأكدت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا مشتركًا مع المحافظات والجهات الشريكة، تم خلالها حصر وتدقيق احتياجات منازل الأسر الأولى بالرعاية في قرى المرحلة الأولى، حيث بلغ عدد المنازل المستهدفة نحو 92 ألف منزل بحاجة إلى تدخلات تطوير ورفع كفاءة.

وأشارت إلى أن الدولة ضخت ما يقرب من 360 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي شملت تطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية، يعيش بها نحو 18 مليون مواطن، موضحة أن الجهود الحالية تستهدف استكمال منظومة التطوير من خلال ضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من هذه المشروعات.

كما أوضحت الوزيرة، أن المؤتمر المرتقب يسعى إلى بناء شراكة فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالبنوك والشركات، بهدف تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنازل المستهدفة على مراحل، خاصة مع اقتراب الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو "مصر الخير" و"الأورمان" أبرز الجهود والتجارب التي قامت بها المؤسستان في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ تدخلات عاجلة لتحسين مساكنهم، فضلًا عن التعاون القائم مع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك في إطار برامج المسؤولية المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، وجهت الوزيرة بمواصلة التنسيق بين مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، والوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لاستكمال كافة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر.

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