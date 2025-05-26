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وزير الزراعة: مفيش لبن حلال ولبن حرام.. وإلغاء الشهادات لخفض الأسعار

03:30 ص الإثنين 26 مايو 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتب- حسن مرسي:

حسم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجدل المثار حول شهادات "الحلال" الخاصة بمنتجات الألبان المستوردة، مؤكدًا أنه "لا يوجد لبن حلال ولبن حرام"، وأن الحكومة ألغت هذه الشهادات لخفض أسعار الألبان المستوردة.

قال فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن الحكومة لم تلغ شهادات الحلال على منتجات اللحوم المستوردة سواء كانت اللحوم أو الدواجن.

وأوضح أن الألبان ومنتجاتها "تؤخذ من الرؤوس الحيوانية وهي حية"، وبالتالي هي "خارج مسألة شهادات الحلال". معقبًا: "مفيش لبن حلال ولبن حرام".

إلغاء الشهادات لخفض الأسعار

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة قررت إلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان المستوردة فقط، مع استمرار العمل بشهادات الحلال الخاصة باللحوم.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الألبان المستوردة.

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علاء فاروق وزير الزراعة شهادات الحلال الحكاية عمرو أديب
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