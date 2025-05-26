إعلان

محافظ القليوبية: لدينا 150 ألف أسرة تعيش بنظام الإيجار القديم

04:00 ص الإثنين 26 مايو 2025

المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:
أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ما يقرب من 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، موضحا أن القليوبية بها 269،403 وحدة بنسبة 8.9%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، للاستماع للمحافظين بشأن قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن النسبة الأكثر تأثرا من التعديلات تقطن ما بين شبرا الخيمة وبنها، وتقع في جنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تقدر بنحو 150 ألف أسرة.

وشدد محافظ القليوبية، على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي.

وقال محافظ القليوبية: لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة في العبور، والعبور الجديدة، بالتنسيق مع جهات الولاية.

فيما أكد عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تعداد المحافظة اقترب من ١٠ ملايين مواطن، مشيرا إلى أن بعض الوحدات تحتاج ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكد أن الجيزة بها مدن جديدة مثل الوراق الجديدة، أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، موضحا أن هذه المجتمعات العمرانية بها إتاحة لإنشاء الآلاف في الوحدات السكنية التي تحتاجها المحافظة أما باقي الأراضي عبارة عن مساحات صغيرة تصلح للخدمات في الأماكن الأخرى كمكاتب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية أيمن عطية الإيجار القديم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الإسكندرية: لدينا ٢٥٩ الف وحدة إيجار قديم.. و24 ألف وحدة آيلة للسقوط

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية