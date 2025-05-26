محافظ القليوبية: لدينا 150 ألف أسرة تعيش بنظام الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ما يقرب من 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، موضحا أن القليوبية بها 269،403 وحدة بنسبة 8.9%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، للاستماع للمحافظين بشأن قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن النسبة الأكثر تأثرا من التعديلات تقطن ما بين شبرا الخيمة وبنها، وتقع في جنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تقدر بنحو 150 ألف أسرة.

وشدد محافظ القليوبية، على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي.

وقال محافظ القليوبية: لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة في العبور، والعبور الجديدة، بالتنسيق مع جهات الولاية.

فيما أكد عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تعداد المحافظة اقترب من ١٠ ملايين مواطن، مشيرا إلى أن بعض الوحدات تحتاج ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكد أن الجيزة بها مدن جديدة مثل الوراق الجديدة، أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، موضحا أن هذه المجتمعات العمرانية بها إتاحة لإنشاء الآلاف في الوحدات السكنية التي تحتاجها المحافظة أما باقي الأراضي عبارة عن مساحات صغيرة تصلح للخدمات في الأماكن الأخرى كمكاتب