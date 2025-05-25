كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على التطورات المأساوية في أزمة أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا.

قال أديب، في تعليق ببرنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن "عائلة الدجوي المنكوبة هي حديث مصر والعالم العربي، ويسأل الناس سؤالًا واحدًا وهو ما السبب؟".

وأضاف، أن الأموال في هذه القضية لها تصرفات غريبة، مشيراً إلى أن الحديث يدور حول الإرث، قائلاً: "أسرة الدجوي ما أغنى عنها مالها، من يرث من؟".

وأوضح، أن الميراث يفترض أن يكون عن شخص متوفي، ولكن نوال الدجوي على قيد الحياة وكاملة الأهلية وقادرة على التحكم في قراراتها بحكم المحكمة بعدما رفضت قضية حجر كانت قد أقيمت ضدها.

وتابع أديب: "التراجيديا في الأمر أن نوال الدجوي ورثت ابنتها وابنها وزوجها وهي على قيد الحياة والآن حفيديها".

وأضاف متسائلاً: "نفسي أعرف نوال الدجوي بتفكر في إيه؟.. بنتها توفيت من كام شهر وحفيدها اليوم وقضايا حجر وميراث.. قادرة إزاي تصمد في سن الـ 94".

واستطرد: "ترتيب الأحداث غريب.. بنت نوال الدجوي توفيت في حادثة من 4-5 شهور والنهاردة الحفيد.. إيه اللي يخلي شاب ناجح ومتيسر إنه ينهي حياته بيده.. فيه لعنة وشيء غير مفهوم".