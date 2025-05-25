"الريف المصري" تفتتح مشروعات بأراضي الـ1.5 مليون فدان غرب المنيا

أقامت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، احتفالية وطنية رفيعة المستوى بمنطقة امتداد غرب المنيا، بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية والمباني الخدمية الجديدة بأراضي المشروع.



جاءت مراسم الافتتاح بحضور رفيع المستوى لكل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.



وشهدت الفاعلية حضور محافظ المنيا ورئيسَي لجنتَي الزراعة والري بمجلسَي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنيا، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وجموع العاملين والمنتفعين بأراضي المشروع.



وشارك الحاضرون من الوزراء والمحافظين في افتتاح "مسجد الريف المصري الجديد" الذي أقامته شركة تنمية الريف المصري الجديد داخل نطاق المنطقة الخدمية والإدارية التابعة لها بامتداد غرب المنيا، فور انتهاء البث المباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من داخل المسجد على شاشة التليفزيون المصري ومختلف القنوات الفضائية المصرية، وقاموا بزيارة وافتتاح مطعم واستراحة "الريف كافيه"، بالإضافة إلى افتتاح المبنى الإداري للشركة بالمنطقة الإدارية والخدمية، والمزرعة النموذجية التابعة للشركة، والتي تضم عددًا من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالزراعة والإنتاج الحيواني والداجني، ومحطة تحلية المياه، وافتتاح الملاعب المتنوعة، ووحدة طب الأسرة التي أقامتها إدارة المشروع لخدمة المنتفعين والمواطنين بهذه المنطقة، وموقع إقامة نقطة الشرطة ومجمع للبنوك بأراضي المليون ونصف المليون فدان، وافتتاح مبنى مدرسة التعليم الأساسي والتعليم الفني الزراعي التي أقامتها شركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة امتداد غرب المنيا.



وقام اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال الاحتفالية، بعرض تقديمي مختصر، استعرض خلاله مراحل تنفيذ المنطقة الإدارية والخدمية وجهود شركة تنمية الريف المصري الجديد في تنفيذ أعلى معدلات التنمية بأراضي الـ١.٥ مليون فدان.



وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه المشروعات التنموية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة والشركة في تحقيق المستهدفات الوطنية والتنموية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من صغار المزارعين والشباب، إلى جانب تحفيز وجذب المستثمرين لمواصلة العمل والتنمية في هذه المناطق الحيوية.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة تعمل على تقديم بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية حديثة؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويدعم التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية؛ وهو ما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري واقتصاد الدولة بشكلٍ عام.



واختُتِمت الفاعلية بجولة ميدانية للحضور والمشاركين، داخل الأراضي والمشروعات الجديدة، والتي تعكس ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنموية كبرى تُعد من علامات النجاح المستمر للمشروع القومي؛ لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.