بعد تسريب غاز بمحطة وقود.. طوارئ في مستشفى الهلال الأحمر برمسيس

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام فتحي، المدير المناوب بمستشفى الهلال الأحمر، إن المستشفى لم يتأثر بأي أضرار جراء تسرب غاز داخل في محطة وقود بمنطقة رمسيس مجاورة للمستشفى.

وأوضح "فتحي"، في تصريحات له، أن جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية تم اتخاذها فور وقوع الحادث، حيث تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج المستشفى، وتحت إشراف مباشر من الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى.

وأكد أن الوضع داخل المستشفى مستقر تمامًا، ولم يُصب أي من المرضى المحجوزين بأقسام المستشفى المختلفة بأي أذى، مشيرًا إلى أن جميع الأقسام تعمل بكامل طاقتها حاليًا دون توقف.

كما أشار إلى أنه قد تم فتح شارع رمسيس أمام حركة المرور بعد التأكد من السيطرة الكاملة على الموقف من قِبل الجهات المختصة.