أحمد موسى ينتقد تضخيم انفجار أنبوبة بوتاجاز المنيا إعلاميًا

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي أحمد موسى على حادثة انفجار أنبوبة بوتاجاز في المنيا، التي وقعت أمس، منتقدًا تضخيم بعض وسائل الإعلام للواقعة وتحويلها إلى "حدث جلل".

أكد "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن حادثة المنيا "بسيطة"، لكنها تصدرت بعض الشاشات وأصبحت "خبرًا عاجلاً، وأنه انفجار، وتصدرت الأخبار كأنه أحداث 11 سبتمبر".

وأوضح، أن أنبوبة بوتاجاز انفجرت، نتج عنها إصابة شخصين فقط، ولكن ما حدث هو "اصطياد"، بينما وسائل إعلام لم تنظر أو تلتفت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أشار أحمد موسى إلى أن بعض الوسائل روجت الشائعات والأخبار المفبركة؛ بحجة أنه "لا يوجد أمن واستقرار". وأضاف: "أندهش من قيام بعض وسائل الإعلام العربية بالتركيز على حادث أنبوبة بوتاجاز في مصر".

وتابع أحمد موسى: "أندهش أيضًا من عدم التزام وسائل الإعلام العربية والمحلية ببيان وزارة الداخلية"، مشددًا على أنه "لا بد أن نكون حذرين خلال الفترة القادمة".

وأكد أن بلادنا مستهدفة من لجان مختلفة وتنظيم إرهابي مستمر، وخصوصًا في قضية مصر في الماضي والحاضر وهي القضية الفلسطينية، "حتى أن الأمور الإيجابية يقلبوها علينا".